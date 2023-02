Sanremo 2023 | Amadeus nella storia del Festival | gli ascolti da record della prima serata

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è letteralmente entrato di dirittodeldi! Lakermesse canora ha sbancato l’auditel: 62.4% di share e palla al centro! Ecco tutti i dati auditel pubblicati come di consueto da DavideMaggio.it:di ieri, martedì 7 febbraio, su Rai1 l’esordio del 73°di, in onda dalle 21:18 alle 1:40, ha conquistato 10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share (qui glidel 2022 – qui glistory di tutte le edizioni), preceduto dall’ante...

Ma è stato durante l'esibizione di Uomini soli , brano con cui i Pooh vinseronel 1990, che si è raggiunto l'apice emotivo: le voci degli artisti si sono unite a quelle di Stefano D'Orazio, ...Buona la prima per '' . La serata scivola via tra curiosità, karaoke collettivi, momenti storici ed altri da dimenticare. Con chiusura all'una e quaranta. Chi sono i promossi e i bocciati della prima serata ...

Chiara Ferragni, ogni abito un messaggio: il manifesto, senza vergogna, contro l'odio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la furia di Blanco che non sente la voce e devasta il palco: i fischi del pubblico RaiNews

Sanremo 2023, le pagelle dei look della prima serata. Chiara Ferragni è come nuda e lascia tutti senza… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, dall'ovazione per Mattarella alla furia di Blanco. Mengoni guida la classifica - Sanremo, 10,7 milioni e il 62.4% per la prima serata - Sanremo, 10,7 milioni e il 62.4% per la prima serata RaiNews

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Un’ovazione del pubblico dell’Ariston ha accolto poi le parole di Amadeus al rientro dalla pubblicità. “Blanco non ricanterà questa sera, non ci sono le condizioni” ha detto il conduttore del Festival ...Giorni di rabbia e amarezza per il virologo, che ieri, 7 febbraio, aveva già espresso la sua delusione per il mancato invito al Festival, che evidentemente attendeva.