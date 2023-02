Sanremo 2023 | Amadeus fa una gaffe dopo l’altra | Blanco diventa Salmo | giANMARIA scambiato per Sangiovanni

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ieri, 7 febbraio, l’esordio della 73esima edizione del Festival di. Sul palco del Teatro Ariston, accanto ad, anche Gianni Morandi e l’attesissima Chiara Ferragni. A stravolgere la serata ci ha pensatoche, quasi preso da un raptus, ha letteralmente distrutto i fiori sul palco; a seguito, a suo dire, di un problema tecnico con le cuffie. Una scena surreale, che ha immediatamente fatto il giro del web e di cui si parlerà sicuramente a lungo. Fischi tra il pubblico, con il conduttore che ha cercato di non far degenerare la situazione: “Un attimo, aspettate che devo parlare un attimo – è intervenuto a fine esibizione, cercando di dare una possibilità al cantante di recuperare -, dimmi cosa ti è successo? Calma. Non si sentiva in cuffia?“.ha annuito e quindi ancora ...

... la media di spettatori fu lievemente più alta di quest'anno(meno di 200.000 spettatori medi in più), ma la prima serata del festival ottenne quasi 8 punti di share in meno di, oltre al ...AGI - Boom di ascolti per la prima serata di. Sono 10.757.000 gli spettatori che hanno seguito il debutto del Festival di. Lo share è stato pari al 62,4%. Lo scorso anno, la prima serata fu seguita da una media di 10.911.000 spettatori con il 54,7 di share. Tutto il fuoco dello spettacolo in una notte , ed è ...

Chiara Ferragni, ogni abito un messaggio: il manifesto, senza vergogna, contro l'odio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, le news dal festival in diretta la Repubblica

Sanremo 2023 – Grazie ai Coma Cose per il bacio sulla bocca da 10 punti al Fanta, le paillettes dei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Ascolti Tv Sanremo 2023, i dati Auditel e lo share: prima puntata record per Amadeus, il confronto col passato Virgilio Notizie

Con 10.757.000 spettatori l'ascolto medio della prima serata del Festival di Sanremo è in linea con il 2022 (10.911.000), mentre lo share (62,4%) è in salita: ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-4bc36039-d61e-a747-f500-4bcc1d2032 ...