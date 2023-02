Sanremo 2023 | Amadeus | ‘Blanco si è scusato | ha solo 20 anni’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ‘Ha20 anni, ha scatenato la rabbia sui fiori, non per mancare di rispetto a’. Queste le parole di. in risposta ad una domanda riguardo il gesto di Blanco sul palco dell’Ariston ieri sera. Come si ricorderà, a causa di un problema di audio in cuffia che ne ha ostacolato l’esibizione, il ragazzo ha pensato bene di distruggere tutta la coreografia floreale presente attorno a sé. Blanco distrugge i fiori, era tutto programmato? Cosa è successo ieri aBlanco e lo scatto d’ira a, era una finzione? La scena che vede protagonista Blanco distruggere i fiori della sua scenografia a causa di un problema tecnico che gli ha impedito di proseguire l’esibizione, resterà senz’altro impressa nella memoria del Festival. A riguardo, non ...