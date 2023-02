Sanremo 2023 | Al Bano show | fa le flessioni a 80 anni sul palco dell’Ariston VIDEO

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un momento indimenticabile suldel Teatro Ariston. Nella seconda serata della settantatreesima edizione del Festival di, un trio d’eccezione ha fatto saltare, cantare e impazzire un paese intero: GiMorandi, Ale Massimo Ranieri che hanno fatto un medley super. Al termine, dopo la meritata standing ovation, Alha voluto superare ildicon un gesto inusuale: ovvero le. Non male per un ottantenne. Ilè in alto. SportFace.

Chi ha trattato in gran segreto E come se non bastasse Salvini ha aggiunto, a Rtl: 'Che anon ci sia la presenza di Zelensky non mi dispiace, perché portare la guerra al Festival mi sembra ..."Marcia su", Benigni tira in ballo il fascismo e infiamma i social

Pagelle Sanremo 2023 seconda serata: i voti a canzoni, cantanti e ospiti Corriere della Sera

LIVE Sanremo 2023, seconda serata. Riprende la gara, tocca a Lazza La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la battuta sul Napoli del bambino sul palco che umilia Amadeus: “A -13 fa freddo…” Corriere dello Sport

Sanremo 2023, seconda serata: show con Al Bano-Morandi-Ranieri Adnkronos

Sanremo 2023, seconda serata: scaletta ospiti e cantanti la Repubblica

Al Bano show a Sanremo 2023. Super ospite della seconda serata insieme a Massimo Ranieri, il cantante di Cellino San Marco ha voluto fare un gesto inusuale prima di andare via. Ad un certo punto ...Dopo ore nella bufera, Blanco risponde alle polemiche scatenate dalla sua performance sul palco Sanremese. E lo fa con un post di scuse «alla città dei fiori»: il messaggio, pubblicato sul suo profilo ...