San Valentino a Roma | dalla foto all’iride al caffè ‘Romeo e Giulietta’ | 5 idee originali per festeggiare il 14 Febbraio

Leggi su funweek

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ComeSan? Quest’anno non hai voglia di passare il solito Sanall’insegna di rose e cioccolatini? Nessun problema: ecco 5per trascorrere una giornata alternativa all’insegna delnticismo con la tua metà. LEGGI ANCHE: — Ac’è il ‘teschio degli innamorati’: lo puoi vedere solo una volta all’anno Galleria Iris, a Sanil tuo occhio diventa un’opera d’arte Nella Galleria Iris puoi trasformare il tuo occhio in un’opera d’arte grazie ad una tecnologia all’avanguardia in grado di catturare ogni sfumatura dell’iride dettagliatamente e in pochi secondi. Un’idea originale per Sanè quella di mettere insieme due iridi così da creare un ritratto di coppia da donare ...