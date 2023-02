Sampdoria | un difensore se ne va in Turchia

Commenta per primo Omar Colley lascia la. Ilgambiano classe 1992 è destinato al club turco del Besiktas. Al club blucerchiato andranno 2,5 milioni di euro.Fascia al braccio invece per Emiliano Viviano , ex portiere tra le altre di Bologna e. Tra i giocatori di movimento invece Davide Biraschi ,centrale prodotto del Genoa. Andrea ...

Colley-Turchia, meno due giorni: il difensore resta alla Sampdoria Samp News 24

TMW - Colley a un passo dal Besiktas! Il difensore il pressing: alla Samp 2.5 milioni di euro TUTTO mercato WEB

Sampdoria, Colley va al Besiktas: intesa last minute con i turchi Fantacalcio ®

Sampdoria senza Colley contro l'Inter: il difensore è a un passo dal Besiktas Fcinternews.it

Murillo Sampdoria, dal 2019 con la valigia in mano: la parabola del difensore Samp News 24

Omar Colley lascia la Sampdoria. Il difensore gambiano classe 1992 è destinato al club turco del Besiktas. Al club blucerchiato andranno 2,5 milioni di euro.Omar Colley in chiusura al Besiktas. Il difensore gambiano nelle ultime ore ha insistentemente fatto sapere alla Sampdoria di voler andare via e ora il club blucerchiato è pronto ad accettare ...