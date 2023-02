Sampdoria-Inter | Inzaghi pensa a 2 cambi rispetto al Milan! Le scelte – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’ha terminato il suo allenamento pomeridiano ad Appiano Gentile. Matteo Barzaghi,venuto in collegamento su Sky Sport, parla delle possibilidiverso la sfida contro laROTAZIONI – L’di Simonesi prepara alla trasferta di Genova contro la. Per il matcha delle rotazioni nell’undici: «avvicinandosi allapotrà fare più valutazione. Con il rientro di Brozovic e Lukaku, positivi tutti e due. Stanno bene e ci sono chance che siano titolari al Marassi. Il croato in mezzo al campo, con lo spostamento di Calhanoglu nel ruolo di mezzala. In attacco il belga potrà dare ilo a ...