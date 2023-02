Sampdoria | Ferrero vuole tornare allo stadio | tentato il blitz a Monza | ci riproverà con l’Inter

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Massimoha l’obiettivo die hailin occasione di, provando senza successo ad ottenere il pass per entrare. Non ci è riuscito grazie alvento del CDA dei brianzoli, ma si apprende che cisicuramente per la sfida al: per entrare, avrebbe bisogno di acquistare un biglietto o di riceverne uno in omaggio, ipotesi che però sarebbe da scartare. “Puro disturbo” è stato definito da La Repubblica, che ha poi sottolineato come l’ex presidente e socio di maggioranza continui ad esercitare un pressing per ottenere dei compensi relativi al 2021 in qualità di presidente, un’insistenza che ...

Commenta per primo Come noto, la principale difficoltà della, imputabile interamente alla gestione di Massimo, è quella economica. Il club blucerchiato, appesantito da un grosso debito, avrebbe avuto bisogno di un aumento di capitale ma l'...Commenta per primo Laha concluso la partita con il Monza letteralmente furiosa per la direzione di gara dell'... Giova ricordare come in tale frangente siache Romei avessero, il ...

Ferrero oscura la stella della Sampdoria. E la ruota non gira Samp News 24

Monza Sampdoria, mistero Ferrero: atteso allo stadio e fermato Samp News 24

Samp, Ferrero ha tentato il blitz a Monza per tornare allo stadio: ci riproverà contro l'Inter TUTTO mercato WEB

Sampdoria, giallo Ferrero nella partita col Monza: cosa è successo ItaSportPress

Sampdoria, tramonta l'ipotesi Bond per Ferrero Il Viperetta non trova i soldi Calciomercato.com

Come noto, la principale difficoltà della Sampdoria, imputabile interamente alla gestione di Massimo Ferrero, è quella economica. Il club blucerchiato, appesantito da un grosso debito, avrebbe avuto b ...Le nuvole nere portate da Ferrero oscurano la stella della Sampdoria. E il campo non sorride alla squadra di Stankovic La ruota della fortuna tanto invocata da Dejan Stankovic è ferma, non gira. Ancor ...