Saman | venerdì al via processo in Italia Rinviata estradizione padre

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si terrà il 14 aprile in Pakistan la prossima udienza di estrazione per Shabbar Abbas, ildi, la 18enne trovata cadavere in un casolare di campagna a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, e che si ritiene sia stata uccisa dai familiari. Secondo quanto si apprende, nel procedimento odierno si è dibattuto sulla documentazione giunta dall'. Intanto insi apriràilsulla morte della ragazza con cinque imputati di cui solo tre saranno presenti in aula: lo zio Danish e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Mancheranno quindi il, la cui estrazione non è ancora stata eseguita, e la madre, tuttora irreperibile. Il fidanzato di, Saqib Ayub, ha annunciato tramite il suo legale che si costituirà ...