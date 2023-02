Saman | un processo senza genitori | padre in Pakistan e madre latitante

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Saqib Ayub, il fidanzato diAbbas, si costituirà parte civile nelper l'omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara tra aprile e maggio 2021, che inizierà venerdì in tribunale a Reggio Emilia. Ad...

"Lotterò con tutte le mie forze perché Saman abbia vera giustizia. Venerdì inizierà il processo e questo è un bene, ma io voglio che, se ritenuti colpevoli, non siano solo lo zio e i cugini a pagare, ...Per l'omicidio della diciottenne pakistana, avvenuto nel 2021 a Novellara, deve essere estradato suo padre: Ma non si arriva mai alla decisione ...