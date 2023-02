Salvini non si accoda alla retorica su Sanremo | “Anche Mattarella può svagarsi” Moretti e Carfagna si risentono

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Lasulla difesa della Costituzione, la guerra, i monologhi sociali che più che altro sembrano social. Matteo, all’indomani della prima serata di, stronca l’impostazione che ha progressivamente fatto del Festival un contenitore di tematiche che con la gara canora c’entrano poco o nulla. «Se c’è qualche causa che va difesa a, significa che siamo un Paese indietro», ha detto, intervistato a Non stop news su Rtl 102.5 e riferendosi in particolare all’enfasi attribuitapresenza di Sergioe all’esibizione di Roberto Benigni sulla Costituzione. Prontamente è arrivata la reprimenda dell’opposizione, di cui si sono incaricate l’europarlamentare Pd, Alessandra, e il presidente di Azione, Mara ...

Sulla presenza del Capo dello Stato,commenta: 'sto a fare polemica. Se ha scelto di andarci, ha il diritto di svagarsi anche il Presidente della Repubblica. Per molti italiani è un ...Sono le parole pronunciate aStop News ( Rtl 102.5 ) dal ministro dei Trasporti Matteo, che aggiunge: 'Il Festival è il Festival, riempirlo di contenuti come le guerre e altromi ...

Ad aprire la 73esima edizione del Festival di Sanremo, 7 febbraio, saranno Amadeus, conduttore e direttore artistico, e Gianni Morandi. La serata inizierà con un pensiero che i due rivolgeranno alle v ...Non ci sarà il video-messaggio del presidente ucraino Zelensky in finalissima, ma la prima serata del Festival di Sanremo ha già il suo piccolo caso politico. La presenza in prima… Leggi ...