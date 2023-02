(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Caro Porro, Con tutte le polemiche che si sarebbero potute creare dopo la prima puntata di Sanremo, quella suè quella più ridicola. Cosa è successo lo sanno tutti, visto che ne parla mezza Italia: l’audio dell’auricolare non va e lui decide di sfasciare i fiori presenti sul palco dell’Ariston. Va bene,può giustificare la reazione del cantante, lo capisco. Ci sta redarguirlo un po’. Ma si tratta pur sempre di un ragazzo di 20 anni, come me, e a volte fare delle cazzate (passami il termine) può capitare a tutti. Anche perché tutto sommato ha rotto dei fiori, per quanto costosi, non ha mica ammazzato. È, non Bin Laden. Eppure lo stiamo trattando da semi-terrorista floreale. Diamoci una calmata. Per approfondire: Sanremo, sulla Costituzione un fiume di retorica Zelensky a Sanremo: ci hanno ...

Partendo dalla vera storia che ha ispirato il film, 12 cose che non sapete suilRyan, il film cult di Steven ...Momento delicato per Franco Vázquez che vive una fase di stallo sul fronte rinnovo e al contempo vive in trincea per battagliare contro gli avversari, che spesso usano le maniere forti. Il ...

Salvate il soldato Ryan: 12 curiosità da sapere sul film Cinematographe.it

Salvate il soldato Blanco: non ha ucciso nessuno Nicola Porro

Salvate il soldato Vazquez: è il più massacrato della B Sport Parma

Set ball 7 giorni... Il meglio e il peggio. Salvate il soldato Egonu; Lo ... Volleyball.it

Blog: Salvate il soldato Tata! vivoperlei.calciomercato.com

Momento delicato per Franco Vázquez che vive una fase di stallo sul fronte rinnovo e al contempo vive in trincea per battagliare contro gli avversari, che spesso usano le maniere forti. Il prolungamen ...Momento delicato per Franco Vázquez che vive una fase di stallo sul fronte rinnovo e al contempo vive in trincea per battagliare contro gli avversari, che spesso usano le maniere forti. Il prolungamen ...