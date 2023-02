“Saluterò di nuovo il sole” | partecipa Ascani

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ROMA – Giovedì 9 febbraio, alle ore 18, presso la Sala del Cenacolo, a Palazzo Valdina, si svolge l’evento “diil”, esperienza artistica per la libertà in Iran, di Fariba Karimi, pittrice, Ghazal Ansarirad, cantante.no la vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna(foto), con un videomessaggio, e il presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.