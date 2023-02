Salerno | sorpreso a rubare in un appartamento

Leggi su zon

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Scoperto mentre tentava diin un: arrestato cittadino straniero Nell'ambito dell'attività di prevenzione generale e controllo del territorio, in data 29 gennaio u.s., personale di p.g. della Squadra Volanti della Polizia di Stato dihanno tratto un uomo in arresto nella flagranza del reato di tentato furto in abitazione, nel mentre questi cercaca di introdursi in un'abitazione nella zona collinare della città. Nella giornata di ieri hanno, altresì, arrestato per evasione in quanto già sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari e per tentato indebito utilizzo di carte di pagamento A.H., intento ad utilizzare in un negozio di telefonia una carta rubata poco prima ad una giovane donna nella Villa Comunale.