Salernitana | UFFICIALE la risoluzione del contratto per un centrocampista

Commenta per primo Termina l'avventura di Ivan Radovanovic con la. Il club ha annunciato la risoluzione del contratto del centrocampista: 'L'U. S.1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Ivan Radovanovic . La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata, per l'impegno profuso ...... centrocampista particolarmente duttile di proprietà dellasbarcato in maglia granata nel gennaio 2022. Questo il comunicatocon il quale il club campano, dopo la sconfitta ...

Salernitana, ufficiale: Radovanovic lascia i granata tuttosalernitana.com

Salernitana-Juventus, la formazione ufficiale di Allegri Tuttosport

UFFICIALE. Serie A, riprogrammata la 28^ giornata: slitta Spezia-Salernitana SalernitanaNews.it

UFFICIALE: Salernitana, si separano le strade con Radovanovic: è risoluzione consensuale TUTTO mercato WEB

Salernitana – Juventus: I convocati – US Salernitana 1919 | Sito ufficiale della U.S. Salernitana 1919 US Salernitana 1919

Roma, 08 feb. - (Adnkronos) - Si temeva il peggio, ma fortunatamente sembra meno grave del previsto l'infortunio rimediato da Miretti durante ...Dopo la partita contro la Salernitana, è stata attivata la clausola che ha completato il passaggio del cartellino al club torinese da quello neroverde.