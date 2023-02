Salernitana | tonfo all’Arechi | la spinta del pubblico non basta | ora testa al Verona

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Lacadecontro la Juventus: una partita quasi mai in bilico, ma nemmeno ladelta Lacadecontro la Juventus: una partita quasi mai in bilico, ma nemmeno ladelta. I campani dopo la sconfitta interna contro i bianconeri dovranno prepararsi al meglio in vista della prossima sfida. Uno scontro diretto contro ilche non può essere sbagliato, altrimenti il rischio è quello di essere risucchiati nella zona rossa. L'articolo proviene da Calcio News 24.