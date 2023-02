Salernitana - Juventus 0 - 3 | la doppietta di Vlahovic | highlights

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I due gol con cui Dusanha lanciato lanella vittoria per 3 - 0 sul campo della ...

Le immagini dell'infortunio di Fabio Miretti nel corso di0 - ...I due gol con cui Dusan Vlahovic ha lanciato lanella vittoria per 3 - 0 sul campo della ...

Salernitana-Juve, le pagelle: Kostic si scopre bomber, Vlahovic torna implacabile Tuttosport

Serie A, Salernitana-Juve 0-3: doppietta Vlahovic e gol di Kostic - Sportmediaset Sport Mediaset

Salernitana-Juve, rivivi la diretta: trionfo dei bianconeri Corriere dello Sport

Salernitana-Juventus 0-3: video, gol e highlights Sky Sport

Pagelle Salernitana-Juventus: Vlahovic ritrovato (7,5), Miretti furbo, Di Maria assoli sanremesi Corriere della Sera

Una doppietta di Dusan Vlahovic e, nel mezzo, un gol di Filip Kostic. Tanto basta alla Juventus per piegare 3-0 la Salernitana all'Arechi nel posticipo della 21^ giornata di Serie A. Gara senza storia ...Tutti promossi, per i colleghi di "Eurosport", i giocatori della Juventus, vittoriosa ieri sera sulla Salernitana all'Arechi pee 3-0: migliore in campo, Dusan Vlahovic, valutato ...