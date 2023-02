Salernitana – Juventus 0 – 3 | Il tabellino

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)0 – 3 Reti: 25’ pt, 2? st Vlahovic, 45’ pt Kostic.: Ochoa, Bronn, Bradaric (15? st Bonazzoli), Sambia, Vilhena (1’ st Lovato), Troost-Ekong, Coulibaly L. (34? st Kastanos), Dia, Nicolussi C. (26? st Bohinen), Candreva, Piatek (26? st Crnigoj). All. Davide Nicola A disposizione: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Botheim, Valencia, Iervolino, Pirola.: Szczesny, De Sciglio (34? st Iling Junior), Bremer, Locatelli, Danilo, Vlahovic (34? st Kean), Sandro, Kostic (17? st Cuadrado), Miretti (43’ pt Fagioli), Di Maria (17? st Chiesa), Rabiot. All. Massimiliano Allegri A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soule. Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Damiano Margani (sez. Latina) – Alessandro Cipressa (sez. Lecce). IV uomo: Luca Massimi (sez. Termoli). Var: Daniele ...

Rabiot polemizza su Instagram: 'Era rosso'

Polemiche social però per Rabiot. Nella Juventus che festeggia il ritorno al successo in campionato nel match contro la Salernitana, resta ancora l'incognita Pogba: come riportato da Sportmediaset, non ci sarebbero ...