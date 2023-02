(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Indovina la traiettoria sul rigore e sfiora il pallone ma non basta. Male su Kostic, trova il tempo in uscita su Locatelli. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Brutta notizia per Massimiliano Allegri, nonostante il doppio vantaggio all'intervallo a spese della. Al 41' Fabio Miretti, che si era conquistato il rigore dell'1 - o poi trasformato da Vlahovic, è crollato a terra dopo un contrasto con Lassana Coulibaly, assolutamente fortuito ma le cui ...Indovina la traiettoria sul rigore e sfiora il pallone ma non basta. Male su Kostic, trova il tempo in uscita su Locatelli. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...

Miretti ko, il gesto di Allegri: succede in Salernitana-Juve Tuttosport

Salernitana-Juventus 0-3, le pagelle Sky Sport

Salernitana-Juve, le pagelle: Di Maria geniale, da 7. Nicolussi paga l'emozione: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Salernitana-Juve, rivivi la diretta: trionfo dei bianconeri Corriere dello Sport

Juve, riecco il vero Vlahovic: gran doppietta del serbo e tris alla Salernitana La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il successo ottenuto contro la Salernitana: "I ragazzi hanno risposto bene. Hanno fatto sessanta minuti buoni poi sono ...Un vero e proprio tsunami sta colpendo la Juventus di Massimiliano Allegri, penalizzata di 15 punti. E adesso arriva anche un’altra richiesta Questa sera, alle 20.45, la Juventus chiuderà… Leggi ...