Sabaudia | violenza e minacce sulla compagna | arrestato un 48enne

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)– L’avrebbe picchiata per anni, anche davanti ai figli minori, provocandole lividi e ferite. La donna, nonostante la paura, si è fatta coraggio ed ha denunciato il presunto uomo violento ed Carabinieri della Stazione dihanno provveduto ad arrestarlo. E’ questo l’ennesimo episodio disulle donne, questa volta avvenuto a. Secondo quanto emerso dall’indagine, coordinata dai militari ed il Procuratore Aggiunto dott. Carlo Lasperanza, l’uomo, undi origini straniere, avrebbe impedito alla donna di avere relazioni con il mondo esterno: la vittima sarebbe stato sottoposta ad una convivenza dominata dall’odio e dalla paura, con l’uomo che avrebbe minacciato lei ed i figli in caso di disobbedienza ai suoi ordini. L’ultimo episodio è avvenuto a dicembre, quando il ...

Al termine delle indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto dott. Carlo Lasperanza i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno arrestato, in ...È successo a Sabaudia. L'uomo la costringeva a non avere contatti con l'esterno e la picchiava anche davanti ai loro due figli di 6 e 9 anni ...