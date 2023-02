Russia | record di russi che rinuncia alla cittadinanza

Escludendo le perdite contabili legate al suo ritiro dalla, pari a quasi 15 miliardi di dollari, l'utile netto rettificato della societa' (che esclude elementi eccezionali) ammonta a 36,2 ...Societe' Generale ha concluso il 2022, segnato dalla sua partenza dalla, con un fatturato in crescita ma un utile netto quasi diviso per tre, a 2,02 miliardi di euro.molto lontano dal...

Societe' Generale: nel 2022 l'utile cala a 2,02 miliardi, pesa uscita ... Borsa Italiana

Russia: Inter Rao raggiunge un record di forniture di elettricità a Cina e Mongolia Agenzia Nova

Russia, nel 2022 ricavi record (16,7 miliardi) dalla vendita di fertilizzanti Il Fatto Quotidiano

Cina, il commercio con la Russia è da record (e il deficit pure) Start Magazine

La diretta dai mercati | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+0,4%). I migliori ... Milano Finanza

Blue-chip share index hit 7926 points for first time, on hopes that inflation has peaked and that China’s reopening will boost global economy. 09:29 The pound is also having a decent ...TotalEnergies reported a 22% jump in LNG sales in the final three months of last year compared to the same period in 2021. That helped drive an 11% gain in overall adjusted profits for the quarter to ...