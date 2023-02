Rossi senza vergogna | così Cgil e Anpi attaccano le graphic novel sul Giorno del Ricordo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb – Li attendevamo al varco e prontamente sono arrivati a sparare idiozie. Puntuali come un orologio sovietico, di quelli con le lancette ferme ai tempi dei kolchoz, giustamente svenduti ai mercatini delle pulci. Indecorosi come solo loro sanno essere, i compagni diuniti nello scagliarsi contro lesuldeldistribuite nelle scuole, per l’esattezza negli istituti scolastici di Mirandola, in provincia di Modena. Il delirio disuldelAd aprire le danze è stato il sindacato di sinistra, ormai sempre meno concentrato sul proprio ruolo a tutela dei diritti dei lavoratori, esprimendo “forte preoccupazione per la distribuzione gratuita dei fumetti ...