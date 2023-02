Roma | violenza sessuale su atleta minorenne | arrestato allenatore basket**

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - La scorsa notte gli investigatori della Polizia di Stato della IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata nel contrasto ai reati didi genere e in danno di minori, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un italiano, gravemente indiziato diaggravata e continuata, con recidiva specifica, su un ragazzo, disposta dal Gip all'esito di una complessa attività investigativa diretta dalla Procura di Roma. L'uomo, con più azioni compiute in tempi diversi, abusando del ruolo die aiutoche svolgeva presso una nota società sportiva di basket, e comunque con, avrebbe costretto un giovanedel club sportivo a compiere e ...

L'uomo in passato era già stato condannato, con sentenza irrevocabile, ...

L’allenatore di un club romano è accusato di violenza sessuale su un ragazzo minorenne: avrebbe avvicinato i suoi giovanissimi allievi, anche ...Secondo l'accusa avrebbe costretto un giovane atleta di un noto club sportivo a compiere e subire atti sessuali. L'uomo, avrebbe invitato l'atleta per dei massaggi fisioterapeutici per poi abusare con ...