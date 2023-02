Roma | violenta atleta minorenne per tutto il campionato | arrestato allenatore di basket

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si nascondeva dietro il suo ruolo die aiuto, che svolgeva presso una nota società sportiva didi. E in realtà, anche con la violenza, forte di quello che rappresentava, ha costretto undel club sportivo a compiere e subire atti sessuali. Un vero incubo per il ragazzo: mettere piede in quella struttura e incontrare l’uomo, che avrebbe dovuto prendersi cura di lui dal punto di vista sportivo, era diventato un tormento. Era, al passato, perché fortunatamente la scorsa notte gli investigatori della Polizia di Stato della IV Sezione della Squadra Mobile di, specializzata nel contrasto ai reati di violenza di genere e in danno di minori, hanno fermato l’uomo, un italiano. E hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. ...