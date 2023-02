Roma | uomo accoltellato davanti alla stazione Termini durante una rapina | colpito al fianco | è gravissimo Arrestati tre marocchini

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Aggredito euna. L'rme è scattato domenica sera in via Giolitti, poco distante dal McDonald's e a una manciata di metri d, dove un...

...una delle testimonianze raccolte dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini sull'allenatore di basket di 55 anni che lavorava in una società sportiva diNord. L'...L'spiega che Pamela non c'è sempre per lui, ma solo durante i tragitti casa - lavoro, lavoro. in quanto entrambi sono di. Nicole nega di aver mai visto Andrea.

Roma, uomo accoltellato alla stazione Termini: è gravissimo Corriere Roma

Roma, uomo di 46 anni accoltellato alla stazione Termini: è gravissimo leggo.it

Roma, uomo accoltellato davanti alla stazione Termini durante una rapina: colpito al fianco, è gravissimo. Arr ilmessaggero.it

Roma, allenatore basket arrestato per violenza sessuale: "Chi ... Adnkronos

Arrestato a Roma un allenatore di basket per abusi su un atleta: era stato già condannato per violenza sessuale Agenzia Nova

Riguardava lo scandalo dall'air terminal dell'Ostiense di Roma realizzato per i mondiali di calcio del '90. Un uomo che avevo incontrato sul posto mi aveva promesso documenti compromettenti, ma li ...Tra le opere di Galleria Borghese per la mostra ‘Meraviglia senza tempo. Pittura su pietra a Roma tra Cinquecento e Seicento’, e la meraviglia del Canova.