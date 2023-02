Roma | Tiago Pinto | “Con Zaniolo era difficile fare meglio Smalling? Sta solo a lui ora”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il general manager della, ha parlato in conferenza stampa dell’uscita dima non. Ecco le sue parole: “Perdere Mourinho? Ovviamente noi eravamo consapevoli di quanto stava succedendo e ci ha fatto piacere che lui abbia deciso di continuare perché vuol dire che crede molto nel progetto. Suè normale che pensavo di poter incassare di più, una settimana fa avevamo una offerta più alta ma poi dopo tutto quello che è successo abbiamo preso in considerazione questa soluzione che non è male. Io non sono mai completamente contento, ma ho dei dubbi che si potesse”. E ancora: “Rapporto con Mourinho? Si cerca sempre il conflitto tra me e Mourinho, in realtà lavoriamo per il bene della. ...