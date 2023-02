Roma | blitz all’Auditorium di Via Albergotti | tra gli ‘occupanti’ gli autori di una rapina FOTO

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Controlli straordinari presso l’Auditorium di Viache in attesa della sua riqualificazione è diventata la dimora abituale di alcuni senza fissa dimora. Tra questi le forze dell’ordine, impegnate da stamattina sul posto, hanno riconosciuto e denunciato due stranieridi unain un supermercato. L’operazione è condotta dalla Polizia di Stato unitamente alla Polizia Locale diCapitale. Controllidi ViaIlinterforze è scattato all’alba di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023. Gli agenti della Polizia di Stato del XIII Distretto Aurelio, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine, unitamente al personale del XIII Gruppo Aurelio della Polizia LocaleCapitale, così come ...

... partita proprio da". Un'attestazione di stima trasversale Di me si fida chi lavora, chi si ... la corsa a tre nel Pd e il solitodei magistrati Elezioni regionali, chi sono i favoriti in ......del tribunale della Capitale ha assolto i dieci attivisti che erano finiti sotto processo ain ...al gazebo leghista Salvini: zecche in galera

Blitz degli ultrà serbi a Roma: botte e alleanze senza confini, le trasferte che ora fanno paura la Repubblica

Agguato degli ultras della Stella Rossa ai Fedayn giallorossi a ... LA NOTIZIA

Blitz degli ultras romanisti a Fiumicino ma la "vendetta" contro la ... Il Faro online

BLITZ ANTIDROGA TRA ISERNIA E ROMA Cronache TV

Blitz antidroga tra Molise e Roma, otto misure cautelari Termoli Online

Microcar possono parcheggiare nel posto delle due ruote No. I possessori rischiano ora delle multe. Lo ha stabilito la Cassazione ...L’agguato di sabato e gli intrighi internazionali Cinquanta ultras serbi che si sono volatilizzati nel nulla dopo un’azione paramilitare. E un intrigo internazionale, alimentato da audio virali e voci ...