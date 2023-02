Roma | allenatore di basket in manette | avrebbe sfruttato il suo ruolo per abusare di un minorenne

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’di una nota società didiè accusato di averil suoperdi un. Per questo motivo, è finito incon l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata, con recidiva specifica. Questo perché sul suo passato pesa un altro precedente: l’uomo era già stato condannato, con sentenza irrevocabile, per violenza sessuale aggravata in danno di minori. Anche in quel casocommesso i fatti in ambito sportivo, ma in un altra località del centro-Italia. A dare il via alle indagini è stata la segnalazione di alcuni collaboratori della società sportiva capitolina, che avevano notato alcuni atteggiamenti ambigui e inopportuni dell’uomo nei confronti di alcuni giovani atleti. ...