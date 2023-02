Roma | accoltellato a Termini per una rapina | è in pericolo di vita Arrestati tre senzatetto Gualtieri convoca il Comitato per l’ordine e la sicurezza

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si chiama Arturo Luca Battisti e ha 46 anni l’uomo ricoverato in gravi condizioni dopo essere statodomenica sera fuori dalla stazionedi. Tre persone sono state arrestate dalla polizia, sospettate della responsabilità dell’aggressione, con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, i tre uomini – tutti senza fissa dimora tra i 18 e i 40 anni che si muovono abitualmente alla stazione – avrebbero colpito Battisti perrlo. Venti euro e un telefonino il bottino della. Sfociata però in tragedia: forse a causa della reazione dell’uomo, intorno alle 23.30 di domenica 5 febbraio, il più grande deitori, con precedenti, avrebbe colpito all’addome più volte la vittima. Battisti è stato operato d’urgenza, ma resta in condizioni ...