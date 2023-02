Roma | 46enne accoltellato alla Stazione Termini per una rapina | è grave

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) All’esterno delladiundi Milano è statodurante unaad opera di tre malviventi, che gli hanno anche rubato venti euro e lo smartphone. La vittima è in pericolo di vita. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata in un ospedale della Capitale che non è ancora stato reso noto. Era da poco arrivato in città in treno, pochi istanti dopo essere uscito dal terminal su via Giolitti gli sono stati inferti tre fendenti al torace da tre giovani originari del Marocco, che sono stati arrestati per tentato omicidio dai poliziotti del commissariato Viminale. Nel tragico scenario in cui ilmorisse il pm Francesco Basentini potrebbe riqualificare il fatto in omicidio preterintenzionale. (notizia in aggiornamento)