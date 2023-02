Risultato LIVE Premier League | Manchester United-Leeds 0-1 | Gnonto Sblocca la Partita | Estero

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Una serata di fuoco per– recupero dell’8ª giornata – quella di questa sera ad Old Trafford. Gli uomini di ten Hag sognano di raggiungere i cugini delCity, attualmente a 45 punti al 2° posto, e di tenersi aggrappati alla scia della capolista Arsenal. I Red Devils dovranno fare a meno del loro leader Casemiro – alla sua prima espulsione in carriera -: una notizia preoccupante visto che loè stato sconfitto in tre occasioni su quattro senza il mediano brasiliano. Il calore del Theatre of Dreams sarà fondamentale: Rashford e compagni sperano di raggiungere la 14ª vittoria consecutiva in casa, a -6 dal record assoluto detenuto da Sir Alex Ferguson. Il, invece, è chiamato a compiere un’impresa. Il club, sempre più in bilico, naviga in piena ...