(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tiene banco in casaildi Luka, il centrocampista croato deve decidere cosa fare del suo futuro Tiene banco in casaildi Luka, il centrocampista croato deve decidere cosa fare del suo futuro. Secondo quanto riportato da alcuni media croati, i blancos avrebbe dato un ultimatum al giocatore. Se vorrà il nuovo accordo,dovrà smettere di giocare con la sua. Richiesta particolare da parte della società e decisione non semplice per il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ma ilsembra tutt'altro che essere scontato. Come riportato dalla Croazia una delle discriminanti per arrivare all'accordo sembra essere l' addio dialla propria nazionale . Solo se ...da priorità al Real Madrid: attesa l'offerta dei BlancosSi parla tanto, anche e soprattutto in Spagna, del possibile addio di, ma non è sicuramente la priorità del calciatore. Luka ...

Rinnovo Modric, l’ultimatum del Real Madrid e la Nazionale Calcio News 24

Ultimatum del Real Madrid a Modric: se vuole rinnovare, deve abbandonare la Nazionale TUTTO mercato WEB

Real Madrid, rinnovo di Modric possibile solo se lascia la nazionale SPORTFACE.IT

Real Madrid, rallenta il rinnovo di Modric | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Calciomercato Real Madrid: Luka Modric raggiunge CR7 in Arabia Today.it

Il futuro di Luka Modric con il Real Madrid è ancora lontano dall’essere deciso. Il contratto del calciatore croato con il club spagnolo infatti è in scadenza il prossimo giugno, ma il rinnovo sembra ...Il Real Madrid continua a programmare le prossime stagioni: Modric potrebbe dire addio in estate, non c'è ancora il rinnovo ...