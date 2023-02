Rinnovo del contratto | prosegue la trattativa all’Aran sulle nuove norme Anief chiede più peso alle RSU nelle relazioni sindacali e alle motivazioni di chi chiede il trasferimento di sede

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dare piùrichieste delle RSU della scuola eesigenze del personale che chiedono di cambiare: sono le richieste presentate oggi dall’, in occasione di un nuovo incontromodifiche da introdurre nella parte comune delcollettivo nazionale Istruzione e Ricerca 2019/2021, a partire dnovità da introdurre per le. L'articolo .

... le riprese della prima stagione stanno finendo, iniziano le ipotesi sulLEGGI " Percy ...Scobell) che deve accettare la realtà di essere dotato di poteri soprannaturali quando il diocielo ......di risorse di Regione Liguria eServizio Sanitario Regionale e di anno in anno assegnate ad Asl 1 per tutta la duratacontratto stipulato che è di sette anni con la possibilità diper ...

Juve, cosa succede con Danilo Tutta la verità sul rinnovo del brasiliano Calciomercato.com

Rinnovo del Consiglio regionale Uno da Sondrio, nove da Bergamo IL GIORNO

Saponara viaggia verso il rinnovo del contratto con la Fiorentina Fiorentina.it

De Vrij Inter, ecco la deadline per il rinnovo del difensore nerazzurro Inter News 24

Rinnovo del Coa, meno iscritti ma più votanti e numeri che sembrano segnare la strada verso la scelta del presidente CatanzaroInforma

Roma, 8 feb. (Labitalia) - Al via i lavori all'Aran per il rinnovo del ccnl dirigenza Area Funzioni centrali, per il triennio 2019/2021: si è aperta ...Si tratta della terza inchiesta importante della procura milanese che finisce nel nulla in un mese, dopo il caso Metropol e quello sui fondi Neri, in cui era ...