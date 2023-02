Rinnovo contratto scuola | altra riunione interlocutoria all’Aran Nuovo appuntamento il 21 febbraio | attività funzionali all’insegnamento e comunità educante

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)all'Aran per ilIstruzione e Ricerca 2019-21. Al centro dell'incontro le relazioni sindacali. Secondo quanto raccolto da Orizzontesi è trattato di un altro piccolo passo in avanti verso la chiusura della trattativa. L'articolo .

Ildicol Milan che sta tenendo banco può esserne una dimostrazione. Rafa dice di voler rimanere in rossonero, eppure non è ancora arrivata la firma. Attorno a lui continuano ......di risorse della Regione Liguria e del Servizio Sanitario Regionale e di anno in anno assegnate ad Asl 1 per tutta la durata delstipulato che è di sette anni con la possibilità di...

Settimana di incontri su reclutamento e rinnovo contratto, per Anief è ora di centrare gli obiettivi Orizzonte Scuola

Rinnovo del contratto dei dirigenti medici, veterinari e sanitari: al via ... Fp Cgil

Naddeo (Aran): avvio positivo della trattativa sul rinnovo del ... Sanità24

Gomma-plastica, rinnovo contratto in tempi record: 153 euro di aumento Il Sole 24 ORE

CCNL Gomma Plastica: sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo ... Dottrina Lavoro

Futuro ancora da delineare per Franco Vazquez, in scadenza di contratto tra pochi mesi. Il giocatore argentino si sente a casa a Parma ed è in attesa di una telefonata da parte del club per il rinnovo ...Il contratto dell'argentino campione del mondo scade a giugno. In casa parigina è un tema di fondamentale importanza ...