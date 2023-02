Rinnovabili | Agenzia dell’energia | “Nel 2025 supereranno il carbone come prima fonte di energia” Pichetto abbozza sui ritardi dell’Italia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Se nel 2022 l’Europa ha visto eolico e solare generare insieme il 22% dell’elettricità dell’Unione, superando per lavolta la quota del gas (20%), ma anche il deficit di idrogeologico e nucleare e un aumento della quota del, l’internazionaleprevede che nelle fontiildial mondo. Insieme al nucleare, copriranno quasi tutta la crescita della domanda globale di elettricità. Entro i prossimi tre anni, quindi, la quota dellenella produzione globale di elettricità salirà dal 29% nel 2022 al 35% nel, mentre caleranno le quote ...

Le fonti rinnovabili nel 2025 supereranno il carbone come prima fonte di energia al mondo. E insieme al nucleare copriranno quasi tutta la crescita della domanda globale di elettricità. Lo prevede l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) nel suo rapporto per il 2023

Se nel 2022 l’Europa ha visto eolico e solare generare insieme il 22% dell’elettricità dell’Unione, superando per la prima volta la quota del gas (20%), ma anche il deficit di idrogeologico e nucleare ...Presentato il rapporto dell'Agenzia internazionale Iea. L'Italia punta agli 85 Gw nel 2030. Il ministro Pichetto: a giorni il decreto sulle comunità energetiche ...