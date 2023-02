Resta con me | quando va in onda la nuova fiction con Francesco Arca

Leggi su tpi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)va in(inizia)con me, ladi Rai 1 con protagonista? Ve lo diciamo subito: la messa inè prevista a partire da domenica 19 febbraio 2023. La programmazione proseguirà ogni settimana per quattro settimane (totale otto episodi). L’orario sarà quello delle 21:25. Tramaincon me interpreta Alessandro Scudieri, il brillante vice questore in forza alla Mobile di Napoli. Vive con la moglie e i due aspettano il primo figlio, mentre la carriera di lui è in ascesa. Tuttavia la sua serenità viene sconvoltala sua amata Paola, Giudice presso il Tribunale dei minori, rimane coinvolta in una tragica sparatoria. La ...