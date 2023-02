“Resta con me” | fiction Rai | trama | cast | location e quando inizia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) SERIE TV. Debutta su Rai 1, in prima visione assoluta, la nuovacon me”, co prodotta da Raie Palomar. Andiamo a scoprireesce,e qualche curiosità. >> “Fiori sopra l’inferno”,: tutte le curiosità sulla nuovadi Rai 1 Rai 1, “con me”:La nuovadi Rai 1, “con me”, parla della storia di Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca, un brillante Vice Questore presso la Mobile di Napoli. La sua vita va a gonfie vele: oltre alla realizzazione sul fronte lavorativo, ha una moglie di cui è innamorato, in dolce attesa. Cambia tuttoun giorno ...

... gli ospiti internazionali Black Eyed Peas , il comico Angelo Duro , Francesco Arca per presentare la fiction Rai "me" (noir notturno ambientato a Napoli in onda da domenica 19 febbraio), i ..."Per meun grande artista, al di là della scena di ieri sera. Ha fatto un po' il pazzo sul palco, ma io lo apprezzo". Così gIANMARIA , in gara a Sanremo 2023il brano Mostro , commenta a Open la ...

La guida completa a Resta con me, la fiction di Rai 1: puntate, cast ... Tvblog

Resta con me: La nuova serie tv di Rai 1 con Francesco Arca The Wom

Resta con me con Arca, la nuova serie Rai a Napoli: quando esce e trama Napolike.it

Juventus, Calvo: "Pogba resta con noi. Sentenza illogica" • TAG24 Tag24

Anna Oxa a Giovanna Civitillo: Vuoi rimanere giovane Esci dalla ... Fanpage.it

Il centrocampista ha trovato poco spazio in campo per qualche guaio fisico, ma la sua presenza si fa sentire anche in altri modi ...3' di lettura Ancona 08/02/2023 - Consigliera Andreoli (Lega): "La sindaca ha ribadito che la scuola si farà esattamente com’era e dove era stata prevista dall’Amministrazione comunale, portando via i ...