Regione Sardegna | Concorso per 40 Dirigenti Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LaAutonoma dellaha indetto unPubblico per selezionare 40, da assegnare all’Amministrazione, gli Enti, le agenzie, le aziende e gli Istituti Regionali che costituiscono il Sistema. Tutte le Figure Professionali verranno assunte con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Lacerca Personale qualificato di Alto Livello da assegnare a tutte le strutture regionali di rilevanza strategica. I Candidati idonei sono soggetti in possesso di laurea magistrale con grande esperienza nella gestione della Pubblica Amministrazione. Si tratta di Professionisti capaci, con grandi doti comunicative, e conoscenza delle lingue straniere. Hanno carisma, intraprendenza, personalità da leader, non temono il confronto e possono interloquire con Alte ...