Regionali Lombardia | i tre motivi per cui voterò convintamente Majorino e la sua proposta di sanità

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Spero abbiate letto nel mio ultimo lavoro che sono rimasto basito di aver scoperto, grazie ad un accesso agli atti indirizzato a tutte le strutture pubbliche e private accreditate della Regionea cui hanno risposto in sei mesi solo tre (due pubbliche ed una privata accreditata), che durante il periodo peggiore per lamondiale, 2020 e 2021, in cui mancava qualunque cosa che ci potesse permettere di resistere al Covid, in Regionesi pensava ad usare strutture, medici ed infermieri per fare interventi di cataratta privati (di nessuna urgenza assoluta) invece di investire qualunque mezzo per le patologie gravi. Questo nell’ottica regionale, che è da traino per la nazionale, di trasferire sempre più lada pubblica a privata con il disfacimento evidente da anni del Sistema Sanitario ...

Ha scelto i due candidati alleine in Lazio senza minimamente consultare il M5s. Conte, secondo me, è stato fin troppo generoso ad appoggiare il Pd in, perché il ...Una lady di ferro prestata alla politica. Letizia Maria Brichetto Arnaboldi , vedova Moratti, anche prima della sua discesa in campo come candidata allelombarde con una sua lista civica e il sostegno del "terzo polo" era già considerata da molti una sorta di Margareth Tatcher italiana. Gelosa della vita privata, le sue passioni sono i figli,...

Regionali Lombardia, Sgarbi: "Se eletto non resterò in Consiglio. Ma sceglierò io l'assessore alla Cultura de… La Repubblica

Regionali Lombardia, Conte: "Programma condiviso con il Pd" TGCOM

Regionali Lombardia, Fontana: "Non lasceremo governare le sinistre" La7

Regionali in Lombardia, Fontana 'Sono carico e soddisfatto' Tiscali Notizie

Regionali Lombardia, Fontana: "Cinque anni difficili, ma ce l'abbiamo fatta" AGI - Agenzia Italia

Praticamente la metà delle Regioni italiane nel 2020 non è riuscita a garantire pienamente le cure essenziali. È questo il dato più forte che emerge dai risultati del monitoraggio dei Livelli essenzia ...