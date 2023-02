(Di mercoledì 8 febbraio 2023) - Ieri a Milano oggi a Roma si presentano uniti i candidati della coalizione di governo: Fontana e Rocca. Niente foto di gruppo, invece per i candidati dem: Majorino e D'Amato

Regionali, Meloni con gli alleati: «Il centrodestra è unito voto di rilievo nazionale» ilmessaggero.it

Regionali: centrodestra a ranghi compatti, l'opposizione sconta la mancanza di un timoniere TGLA7

Regionali, centrodestra compatto TGCOM

Regionali, oggi la chiusura del centrodestra a Milano: perché i risultati di lunedì preoccupano il governo ilmessaggero.it

Regionali Lazio, il centrodestra unito tira la volata a Rocca Il Tempo

Secondo gli ultimi sondaggi, il voto disgiunto potrebbe permettere a D'Amato di recuperare terreno rispetto al candidato del centrodestra ... che compongono la coalizione che lo sostiene alle ...