Reggina-Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi per continuare a credere nella promozione, i toscani per entrare in zona playoff.si giocherà sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Granillo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli amaranto sono in un momento di leggera flessione come dimostrano le ultime due sconfitte consecutive in virtù delle quali sono scivolati al terzo posto. Due vittorie in cinque partite sono poche per chi crede nella promozione. I toscani hanno perso un po’ quello smalto che li ha contraddistinti per larghi tratti del campionato. Nelle ultime cinque partite, infatti, sono arrivati due pareggi, due sconfitte e una vittoria che al momento li tiene fuori dalla zona playoff. LE ...