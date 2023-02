Reddito di cittadinanza | altro scandalo | ha ricevuto 24 500 euro dichiarando il falso

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Riceve, per due anni, oltre 24.500di assegno,il. È così che una giovane trentenne, alla presentazione della domanda per ildi, certifica di avere a carico una famiglia allargata e un patrimonio inesistente. A scoprire il trucco sono i militari della Guardia di Finanza di Pescara, i quali accertano l’indebita percezione del sostegno economico ai danni delle casse della spesa pubblica nazionale e denunciano la giovane per aver prodotto documentazione non vera al fine di intascare un contributo non spettante per mancanza dei requisiti previsti. Revocato il beneficio, è stato effettuato anche il sequestro preventivo degli oltre 24.500in contanti ricevuti illecitamente e costituenti profitto del reato. ...