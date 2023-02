Reati di mafia e terrorismo che ' ostacolano' i permessi | la Consulta ai giudici | Tocca a voi decidere sul decreto Rave

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Com'era già accaduto per l'ergastolo "ostativo" l'8 novembre, quando la Corte ha rinviato gli atti alla Cassazione (che deciderà l'8 marzo), adesso rimanda le carte aidi sorveglianza di Perugia e Avellino per valutare le loro istanze alla luce del primodel...

Se non è sottoposto a tale regime, non collabora per scelta ed è condannato perdie di terrorismo, il mafioso irriducibile è previsto che possa accedervi, ma dopo aver espiato ...... vediamo di stabilire alcuni punti fermi : - Alfredo Cospito è un anarchico detenuto per vari:... di cui il 41 bis è parte, si raccorda alla "specificità" dellarispetto a ogni altra forma ...

Reati di mafia e terrorismo che 'ostacolano' i permessi, la Consulta ai giudici: "Tocca a voi decidere sul de… la Repubblica

I reati di mafia tornano perseguibili d'ufficio AGI - Agenzia Italia

Mafia, reati tutti procedibili d'ufficio - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Mafia, arrestato il medico di Matteo Messina Denaro Agenzia ANSA

«Il 41 bis è stato utile e lo è ancora, perché la mafia non è un fenomeno transitorio» Micromega

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...MESTRE - Luciano Donadio può tornare a bersi il caffè al bar Udinese, come faceva ogni mattina fino al 19 febbraio 2019, il giorno dell'arresto. E chissà se farà la ...