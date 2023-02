Re Carlo senza corona sul primo francobollo che lo raffigura

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E' stato presentato in queste ore ilbritannico emesso da Royal Mail, le Poste del Regno,nte reIII dopo decenni dominati dalla figura di Elisabetta II, morta l'8 ...

... le Poste del Regno, raffigurante reIII dopo decenni dominati dalla figura di Elisabetta II, ... mostrato in effigiecorona in testa a differenza della tradizionale immagine di sua madre. "...Un assistente digli avrebbe precisato: "Harry, tuo figlio". A quel punto Sua Maestà ha semplicemente commentato: "Oh",aggiungere altro. Forse le trattative sono ancora in ...

«Il re è stato un pilota dell'air force». Così Zelensky ha commentato il suo incontro con il re oggi a Londra accolto a Buckingham Palace da Carlo, primo capo di stato che condannò l'attacco russo un ...