(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Da giovedì 9 a domenica 12 febbraio il Mondiale WRC torna protagonista con l’attesissimodi, valido come secondo appuntamento della stagione dopo il consueto round inaugurale di Montecarlo. Assente il vincitore dell’evento monegasco Sebastien Ogier (che tornerà in gara nella prossima tappa in Messico),resta comunqueper il successo con gli equipaggi guidati da Kalleed Elfyn. Il finnico, campione del mondo in carica e 2° sulle strade del Principato, è l’uomo da battere sulla neve ed il ghiaccio svedese dopo aver trionfato nell’ultima edizione andata in scena nel 2022, mentre il gallese si è già imposto in questonel 2020 dimostrando inoltre un ottimo passo nella prima uscita stagionale e dovendo ...

UMEÅ - La scuderia Toyota Gazoo ha vinto le ultime tre edizioni deldi, che quest'anno si corre per la 70volta. La seconda prova del WorldChampionship è concentrata in tre giorni, fra venerdì e domenica per un totale di 18 stage e oltre 301 ...Per gli autori, stando alla retorica dei loro leader, "soprattutto nelle versioni più raffinate dei Democratici di, di Fratelli d'Italia e del Nationalfrancese", si potrebbe pensare che ...

WRC: ecco l'elenco iscritti del Rally Svezia 2023 Rallyssimo

Wrc, scatta il Rally di Svezia: Hyundai e Ford già alla prova della verità La Gazzetta dello Sport

Rally Svezia 2023, Toyota favorita con Rovanpera ed Evans. Neuville e Tanak avversari principali OA Sport

WRC, al via il Rally di Svezia Autosprint.it

Wrc, nel weekend il Rally di Svezia. Rovanperä (Toyota) favorito, Lappi (Hyundai) outsider. Al via anche Berte Il Messaggero - Motori

Da giovedì 9 a domenica 12 febbraio il Mondiale WRC torna protagonista con l’attesissimo Rally di Svezia 2023, valido come secondo appuntamento della stagione dopo il consueto round inaugurale di Mont ...Sarà la Svezia a far accendere i motori della stagione 2023 alla Porto Cervo Racing. Il pilota Giorgio Mela, portacolori del Team, è stato invitato dal Team Audi per effettuare delle prove su ghiaccio ...