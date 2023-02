Radovanovic | dal manco trasferimento all’addio | firmata la risoluzione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDal mancato passaggio al Cagliari durante l’ultimo mercato invernale, a ritrovarsi fuori lista. Gli ultimi giorni di Ivannon sono stati certamente semplici. Una delusione che ha portato il centrocampista serbo a dire addio alla Salernitana. Il giocatore ha infatti firmato ladel contratto che lo legava al club granata fino al prossimo mese di giugno. Un addio anticipato, comunicato dalla stessa società del presidente Iervolino. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Ivan.La Società lo ringrazia per la professionalità dimostrata, per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.