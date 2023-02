Racconteremo a lungo la leggenda di Fedor Emelianenko

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A Bellator 290 il mondo delle MMA ha assistito all’uscita di scena – non perfetta, come spesso accade ai più attempati – di uno dei combattenti più iconici di tutti i tempi,, uno dei pionieri capaci di ispirare generazioni intere di fighter, che verrà ricordato come uno dei più forti pesi massimi di sempre, forse il più forte in assoluto, senza aver mai combattuto in UFC, oltretutto. Il suo match d’addio è stato una sonora sconfitta condita da insolita tristezza, arrivata per mano dall’ex UFC – ora campione dei pesi massimi Bellator – Ryan Bader, che già nel gennaio 2019 aveva battutoin poco più di trenta secondi. Stavolta ha avuto bisogno di due minuti in più e un gancio in uscita che ha colpito alla nuca, seguito da un ground and pound inesorabile. Nato in Ucraina ma di etnia ...