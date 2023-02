«Qualcuno mi spieghi che cosa ha in comune un uomo prossimo ai 50 anni con una diciannovenne» chiedono alcuni utenti su Twitter

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La vita sentimentale di Leonardo Di Caprio potrebbe essere vicina a una svolta. Il divo di Hollywood, 48, sembra avere un nuovo amore. Si tratta di Eden Polani, modella di origini israeliane che ha solo 19. Ed è proprio il “dettaglio” dell’età a scatenare il popolo del web. Che non ha risparmiato commenti sull’attore, sull’ennesima giovanissima fidanzata e sulla differenza d’età. Tutte le donne di Leonardo DiCaprio guarda le foto Leggi anche › Leonardo di Caprio, per la fidanzata Camila ...

Ecco perché è importante chele cose bene. Passione Astronomia fa del suo meglio. Abbonati !Ecco perché è importante chele cose bene. Passione Astronomia fa del suo meglio. Abbonati!

Qualcuno spieghi ai tifosi della Juventus che il problema non è chi ... Labaro Viola

Scuola, da Rovigo a Latina qualcuno spieghi a Littizzetto l'effetto ... L'Occidentale

«Ci sono radar dappertutto, qualcuno spieghi perché» Ticinonline

Leonardo Di Caprio, nuovo flirt con una diciannovenne I rumors e i commenti sui social Io Donna

Fino all'ultimo indizio - Chi è l'assassino Il regista spiega l'ambiguo ... ComingSoon.it

A qualcuno piace piccolo: diversi teatri napoletani non superano i 100 posti di capienza. Vetrine per nuovi talenti, spazi d'essai per gli irriducibili del teatro d'autore, presidi ...Al Festival di Sanremo Chiara Ferragni va con una missione: dare voce e coraggio alle donne vittime di violenza. Per questo sostiene l’associazione D.i.Re. E qui, con la presidente Antonella Veltri, r ...