Qatar pigliatutto | l’Emiro vuole comprare anche il Manchester United | pronta un’offerta da 4 | 5 miliardi di sterline

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)del, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, è interessato all’acquisto del Mster. A rivelarlo è il Guardian, secondo cuistarebbe valutando di offrire circa 4,5dialla famiglia Glazer, attuale proprietaria del club.delpossiede già il Paris Saint-Germain dal 2011 e, se dovesse acquistareil Mster, potrebbe spingere la Uefa a modificare il proprio regolamento. Le regole attuali, infatti, non consentono a due club con gli stessi proprietari di affrontarsi in una delle sue competizioni. Di conseguenza, see Psg dovessero qualificarsi in Champions League, non potrebbero ...