PSG | l’emiro Al-Thani interessato ad acquistare anche il Manchester United

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Al-, principe del Qatar e proprietario del PSG sarebbeal Mster: cosa dicono i regolamenti UEFATamim bin Hamad al-, principe del Qatar e proprietario del PSG sarebbea rilevare il Msterdalla famiglia Glazer, ma non per i 6 miliardi richiesti dagli americani. La notizia, riportata dall’autorevole quotidiano inglese The Guardian, va contro alle politica della UEFA, che non consente a club con gli stessi proprietari di affrontarsi in una delle competizioni europee. Non è detto però, prosegue il quotidiano, che gli emiri non possano lavorare di diplomazia per convincere la UEFA a rivedere i regolamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.